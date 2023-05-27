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Министр обороны Сербии Вучевич занял пост главы правящей партии

Политика
Министр обороны Сербии Вучевич занял пост главы правящей партии

Пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП) занял министр обороны Милош Вучевич. Об этом сообщил сам глава оборонного ведомства.

Местное телевидение проинформировало, что правящая партия утвердила министра обороны своим председателем. Кандидатура была утверждена большинством голосов.

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии страны. Он сам объявил о таком решении и сообщил, что Вучевич может стать его преемником.

Ранее президент сербский лидер Вучич привел армию в состояние готовности из-за обстановки в Косово. Правительство планирует созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Сербская прогрессивная партия сербия Милош Вучевич
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