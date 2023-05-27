Глава МВД Украины Клименко пригрозил наказанием выехавшим за границу военнообязанным

Ранее супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко допустила неприятную оговорку во время выступления на мероприятии, организованном благотворительным фондом Петра Порошенко. Во время своей речи на сцене она оговорилась и заявила, что страна страдает от «украинского нашествия».