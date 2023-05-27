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Глава МВД Украины Клименко пригрозил наказанием выехавшим за границу военнообязанным

Политика
Глава МВД Украины Клименко пригрозил наказанием выехавшим за границу военнообязанным

Глава МВД Украины Игорь Клименко пообещал наказать военнообязанным гражданам, которые сбежали из страны.

Клименко отметил, что над законопроектом уже работают депутаты Верховной рады Украины. Речь идет о привлечении к ответственности всех гражданах, которые покинули страну во время боевых действий.

«По окончании конфликта государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время конфликта», — сказал Клименко.

Ранее супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко допустила неприятную оговорку во время выступления на мероприятии, организованном благотворительным фондом Петра Порошенко. Во время своей речи на сцене она оговорилась и заявила, что страна страдает от «украинского нашествия».
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