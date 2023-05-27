В Госдуме предложили смягчить правила парковки в Москве

Уведомления о нарушении правил парковки должны приходить за десять минут до эвакуации автомобиля. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Представитель Госдумы также предложил проводить эвакуацию только тех автомобилей, которые мешают проезду. В отношении остальных должны быть применены штрафные санкции.
«Можно было сделать по-хорошему. Перед эвакуацией прислать SMS-уведомление о том, что нарушил правила. Если за 10 минут не вернулся, тогда эвакуировать машин», — заявил Даванков.
Вице-спикер считает, что первые 15 минут парковки должны быть бесплатными. Кроме того, он предложил сделать скидку 50% для москвичей, оставивших автомобиль в соседнем районе.
Ранее сообщалось, что количество нелегально сдающихся дешевых квартир в Москве достигло 80%. Однако ситуация на рынке аренды элитного жилья противоположная.