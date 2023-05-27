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Телеведущая Николаева рассказала, почему дочь Волочковой не пригласила балерину на выпускной

Шоу-бизнес
Телеведущая Николаева рассказала, почему дочь Волочковой не пригласила балерину на выпускной

Между балериной Анастасией Волочковой и ее дочерью Ариадной сложились непростые отношения. Об этом заявила телеведущая Елена Николева, которая живет с родным отцом девушки бизнесменом Игорем Вдовиным.

Ранее подросток не пригласила мать на выпускной в школе. Сама танцовщица связала произошедшее с тем, что при появлении на мероприятии она начала бы притягивать к себе любопытные взгляды окружающих.

При этом, комментируя ситуацию, Николаева сообщила о сложных взаимоотношениях Ариадны с эпатажной родительницей. Никто из членов семьи не вмешивается в их дела, но у ведущей есть определенные догадки.

«Наверно, история с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения», — цитировало ее издание StarHit.

Она добавила, что ребенок общается с матерью «волнами». В один день они могут проводить время в компании друг друга, а потом резко перестать контактировать.

«Мне кажется, так у всех подростков, перепады настроения: то любишь родителей, то ненавидишь», — пояснила Николаева.

Нынешняя возлюбленная Вдовина отметила, что сейчас девушка уделяет много времени выбору будущей профессии и места учебы. При этом на выпускной она собирается пойти с отцом и своим ухажером.

Ранее стало известно о непростых отношениях продюсера Бари Алибасова с сыном. Как заявил близкий друг музыканта Игорь Сандлер, молодой человек крайне редко интересуется жизнью родителя.
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