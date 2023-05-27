Телеведущая Николаева рассказала, почему дочь Волочковой не пригласила балерину на выпускной

Между балериной Анастасией Волочковой и ее дочерью Ариадной сложились непростые отношения. Об этом заявила телеведущая Елена Николева, которая живет с родным отцом девушки бизнесменом Игорем Вдовиным.
Ранее подросток не пригласила мать на выпускной в школе. Сама танцовщица связала произошедшее с тем, что при появлении на мероприятии она начала бы притягивать к себе любопытные взгляды окружающих.
При этом, комментируя ситуацию, Николаева сообщила о сложных взаимоотношениях Ариадны с эпатажной родительницей. Никто из членов семьи не вмешивается в их дела, но у ведущей есть определенные догадки.
«Наверно, история с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения», — цитировало ее издание StarHit.
Она добавила, что ребенок общается с матерью «волнами». В один день они могут проводить время в компании друг друга, а потом резко перестать контактировать.
«Мне кажется, так у всех подростков, перепады настроения: то любишь родителей, то ненавидишь», — пояснила Николаева.
Нынешняя возлюбленная Вдовина отметила, что сейчас девушка уделяет много времени выбору будущей профессии и места учебы. При этом на выпускной она собирается пойти с отцом и своим ухажером.
Ранее стало известно о непростых отношениях продюсера Бари Алибасова с сыном. Как заявил близкий друг музыканта Игорь Сандлер, молодой человек крайне редко интересуется жизнью родителя.