Застывшая красота: мастерица из Барнаула создает краснокнижные цветы из полимерной глины

Композиции из редких цветов круглый год украшают выставочные залы алтайского национального парка «Салаир». При этом ни одно из краснокнижных растений не пострадало: гербарий полностью выполнен из полимерной глины.
Идею создавать уникальные виды цветов мастеру керамической флористики Инне Зуевой подсказала бывшая одногруппница.
«Она работала в заповеднике. Когда я показала, что я создаю цветы, она мне сказала: «Слушай, вот было бы здорово, если бы у нас был какой-нибудь необычный гербарий, где были бы копии растений, вот такие же, похожие на живые». И мы придумали проект и назвали его «Альтернативный гербарий», — рассказала мастерица.
Сотрудник национального парка и биолог Эвальд Лущаев рассказал о процессе подготовки к созданию уникальных цветов.
«Материал, который мы запрашиваем у Инны Зуевой, — это эксклюзивный материал, больше нигде такого в стране никто не делает. Нужно взять растение — оно может быть редким, из Красной книги, выучить сначала все его ботанические признаки, все его характеристики, посмотреть кучу материала во всяких определителях, на сайтах рассмотреть всякие картинки, которые с этим растением существуют, может быть, вживую найти в природе и рассмотреть каждую волосинку, каждую шерстинку на этом растении — и только после этого сделать реалистичный объект, который полностью будет соответствовать тому, что есть в природе», — объяснил мужчина.
Мастерица добавила, что лепить цветы из полимерной глины могут даже дети, однако для создания реалистичных моделей необходимы усидчивость и внимание к деталям.
Работы Инны Зуевой оценили и эксперты в области ботаники. Редкие цветы не сразу удается отличить от настоящих.
«Мы гордимся, что познакомились с таким мастером, потому что все, кто бы ни увидел это растение, просто восклицают: «Это вообще возможно?», — отметил Лущаев.