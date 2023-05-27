Более десяти человек пострадали в результате ДТП на угандийской трассе Мбале — Сороти

Кампала, 27 мая. Четыре человека, в том числе один ребенок, стали жертвами аварии на шоссе Мбале — Сороти неподалеку от города Букедеа на востоке республики.
Все погибшие были пассажирами такси. Водитель потерял управление, в результате чего автомобиль съехал на обочину и несколько раз перевернулся. Восемь граждан были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.
Ранее около 13 полицейских Уганды получили различные травмы в результате аварии на севере республики. Транспортное средство сотрудников силовых структур разбилось из-за превышения скорости.
Затем ДТП на южном шоссе Масака — Мбарара унесло жизни десяти человек. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. Порядка 14 пассажиров пострадали.
Позднее 16 угандийцев погибли в результате катастрофы на трассе округа Оям на севере страны. Автобус врезался в стоящий на обочине транспорт, после чего 11 участников происшествия скончались на месте, а еще четверо — после госпитализации.