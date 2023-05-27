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Российский турист на глазах у жены утонул на курорте в Таиланде

Происшествия
Российский турист на глазах у жены утонул на курорте в Таиланде

Российский турист утонул в районе пляжа Патонг, расположенного на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Phuket News.

Проживавшая в одном из отелей семейная пара из России пришла на пляж ранним утром. Несмотря на сильное волнение моря, мужчина все равно залез в воду.

Предполагается, что турист из-за высоких волн не смог найти берег. В результате он пошел ко дну. На момент инцидента турист был слишком далеко, из-за чего ему никто не смог помочь.

Жена россиянина находилась на берегу. Помочь тонущему мужу она ничем не смогла. Его тело нашли местные жители около 07:45 утра.

Ранее в Таиланде при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадали порядка 21 россиянин.
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