Премьер Грузии Гарибашвили высказался о критике возобновления авиасообщения с Россией

Ситуацию вокруг возобновления авиасообщения с Россией прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Политик дал жесткий ответ на критику соответствующих мер.
Вводить запрет на авиасообщение с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно, убежден грузинский премьер. По его словам, тысячи пассажирских и грузовых машин ежедневно пересекают границу, в том числе, через КПП «Верхний Ларс».
«И в чем разница, я не понимаю, давайте тогда и ее закроем», — высказался Гарибашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала ограничить в правах находящихся в стране россиян. Политик заявила об этом в Тбилиси на праздновании Дня Независимости.