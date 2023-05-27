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Премьер Грузии Гарибашвили высказался о критике возобновления авиасообщения с Россией

Политика
Премьер Грузии Гарибашвили высказался о критике возобновления авиасообщения с Россией

Ситуацию вокруг возобновления авиасообщения с Россией прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Политик дал жесткий ответ на критику соответствующих мер.

Вводить запрет на авиасообщение с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно, убежден грузинский премьер. По его словам, тысячи пассажирских и грузовых машин ежедневно пересекают границу, в том числе, через КПП «Верхний Ларс».

«И в чем разница, я не понимаю, давайте тогда и ее закроем», — высказался Гарибашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала ограничить в правах находящихся в стране россиян. Политик заявила об этом в Тбилиси на праздновании Дня Независимости.
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