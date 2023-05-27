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Никас Сафронов рассказал, как рисовал портрет для Тины Тернер во время ее визита Россию

Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал, как рисовал портрет для Тины Тернер во время ее визита Россию

Отечественный художник Никас Сафронов раскрыл детали визита легендарной американской исполнительницы Тины Тернер в Россию.

Художник вспомнил, что познакомился с певицей в 1996 году во время ее визита в Москву. Он предложил звезде сделать набросок ее портрета карандашом. Тернер согласилась и пообещала повесить изображение у себя дома.

По словам Сафронова, он выполнял работу в спешке, потому что хотел успеть вручить портрет до отъезда исполнительницы. Сафронов успел закончить, но предупредил Тернер, что портрет «еще сыроват». Артистка улыбнулась и сказала, что повезет его осторожно.

Во время работы с художником певица жаловалась на плохое самочувствие. Первый концерт в Москве она провела с 40-градусной температурой, вспомнил художник.

«Портретом она осталась довольна», — поделился Сафронов беседе с «Московским комсомольцем».

Мастер выразил сожаление в связи со смертью Тернер, которая скончалась 24 мая в возрасте 83 лет. По его мнению, она прожила достойную жизнь и заслужила признание.
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