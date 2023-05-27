Сербы в Косове призвали Вучича временно прекратить диалог с Приштиной

Сербская община призвала президента Сербии Александра Вучича приостановить диалог с Приштиной. Об этом заявил лидер национального меньшинства в Косове и Метохии Горан Ракич.
Обращение к Вучичу было связано с действиями косовских силовиков в сербских муниципалитетах. Представители общины уверены, что продолжение переговоров не конструктивно и нелогично.
«С этой точки зрения мы отдельно просим руководство государства, чтобы решение о временном запрете на участие государственных служащих в диалоге было снято только после того, как Приштина выведет все силы спецназа косовской полиции с севера Республики Косово», — заявил Ракич.
Накануне косовские силовики вторглись в ряд населенных пунктов на территорию сербских муниципалитетов. Свои действия Приштина объяснила помощью мэрам северных регионов «реализовать свое право на работу» в «официальных зданиях».