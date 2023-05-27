Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего Дмитрия Свиргунова

Группа Cream Soda выпустила новый альбом Internet friends в честь памяти погибшего участника Дмитрия Нова (Свиргунова), его брата и друзей Романа Свиргунова, Георгия Киселева и Аристарха Ухтомского. Анонс вышел в социальных сетях музыкантов.
Артисты написали слова благодарности их семьям и близким за помощь в создании нового альбома. В него вошли 11 треков, над которыми работали Илья Гадаев, солистка Алиса Стяжкова и трагически погибший Свиргунов.
Пользователи и поклонники группы оценили альбом и написали комментарии со словами поддержки и соболезнований.
«Спасибо за альбом! Дима жив!», «Вечная память», — пишут пользователи.
Ранее в реке Волга спасатели нашли тело Аристарха Ухтомского. Его обнаружили спустя два месяца после трагического происшествия.