Друг Бари Алибасова рассказал о непростых отношениях музыканта с сыном

Близкий друг продюсера и музыканта Бари Алибасова Игорь Сандлер поделился подробностями о его состоянии. Мужчина также заявил, что сын знаменитости крайне редко интересуется жизнью отца.
Несколькими годами ранее Алибасов получил травму позвоночника. После этого за ним стала ухаживать медсестра Елена. Друг уверен, что с появлением этой женщины музыкант стал выглядеть гораздо лучше. Когда продюсер жил с сыном, он выглядел «заброшенным», приводит его слова «PROZVEZD».
Женщина нередко ограничивает контакты Алибасова с близкими, но Сандлер уверен, что речь идет только о негативно влияющих на него людях. Сын как раз в их числе.
Друг музыканта полагает, что мужчину не волнует здоровье отца. Он ждет момента, когда сможет получить наследство.
Ранее о проблемах со здоровьем сообщал писатель Захар Прилепин. В социальных сетях он подчеркнул, что пережил четыре серьезные операции.