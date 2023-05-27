Друг Бари Алибасова рассказал о непростых отношениях музыканта с сыном

Несколькими годами ранее Алибасов получил травму позвоночника. После этого за ним стала ухаживать медсестра Елена. Друг уверен, что с появлением этой женщины музыкант стал выглядеть гораздо лучше. Когда продюсер жил с сыном, он выглядел «заброшенным», приводит его слова «PROZVEZD».