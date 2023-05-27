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В Армении возбудили уголовное дело о похищении военных группой вооруженных азербайджанцев

Политика
В Армении возбудили уголовное дело о похищении военных группой вооруженных азербайджанцев

Группа вооруженных граждан Азербайджана похитила армянских военных, сообщили в следственном комитете республики.

Похитителей уличили в незаконном пересечении границы. Армянские правоохранители проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, минобороны республики сообщало об исчезновении на границе двух военных. С ними пропала связь во время доставки продовольствия на боевые позиции.

В МИД Армении ранее заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице 1 июня.
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