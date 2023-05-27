В Армении возбудили уголовное дело о похищении военных группой вооруженных азербайджанцев

Группа вооруженных граждан Азербайджана похитила армянских военных, сообщили в следственном комитете республики.
Похитителей уличили в незаконном пересечении границы. Армянские правоохранители проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, минобороны республики сообщало об исчезновении на границе двух военных. С ними пропала связь во время доставки продовольствия на боевые позиции.
В МИД Армении ранее заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице 1 июня.