Российские военнослужащие уничтожили склад украинской армии с боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщило министерство обороны страны.
Как указано в заявлении, хранилище находилось недалеко от города Авдеевка. При этом стало известно, что оно принадлежало 110-й механизированной бригаде ВСУ.
Более того, за последние сутки на Донецком направлении нейтрализовали более 260 националистов. Бойцы подразделений «Южной» группировки войск поразили две вражеские бронемашины, столько же гаубиц Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Накануне в регионе также ликвидировали склад со снаряжением противников. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, силы ВС РФ успешно нанесли удар по объекту в районе села Верхнекаменское.