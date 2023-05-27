Певец Леонид Агутин рассказал, какие требования предъявляет парням своей дочери

Музыкант Леонид Агутин рассказал о личной жизни своей дочери Лизы. У девушки недавно появился молодой человек, которому певец уже поставил ультиматум.
Известный исполнитель подчеркнул, что в личную жизнь дочери он не вмешивается, но знакомится с избранниками. Нынешний бойфренд, по словам Агутина, старше наследницы.
Во время знакомства артист сразу высказал свою позицию. Подобные разговоры он проводит со всеми претендентами.
«Я всем женихам говорю одно и тоже: "Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», — поделился он в беседе с «Московским комсомольцем».
Агутин нередко проявляет заботу не только по отношению к дочери, но и к жене Анжелике Варум. В честь ее дня рождения он написал трогательные строки и опубликовал их в социальных сетях.