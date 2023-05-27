Легенды Санкт-Петербурга: ФАН собрал несерьезный топ-5 мест, исполняющих желания круглый год

Известные благодаря песне барда Александра Городницкого «Атланты» скульптуры, поддерживающие портик одного из входов в Эрмитаж на Миллионной улице, стали популярны после появления бессмертных строк автора «Атланты держат небо на каменных руках». С ними тоже связана легенда. Если подержаться за большой палец правой ноги каменного исполина, который «смотрит» на Марсово поле, человек обретает сказочную силу. Правда прикасаться к нему имеют право лишь невесты. Брак таких счастливиц обещает быть удачным и крепким. Прочим же смертным можно заручиться волшебной силой, подержавшись в этот момент за платье невесты. Разумеется, если жених не будет возражать.