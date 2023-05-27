Легенды Санкт-Петербурга: ФАН собрал несерьезный топ-5 мест, исполняющих желания круглый год

В Санкт-Петербурге огромное количество мест, которым приписывают какие-то мистические воздействия — от мрачной, но мощной поддержки темных сил, до светлых и даже исполняющих желания. Последние, разумеется, пользуются наибольшей популярностью. ФАН собрал информацию о нескольких таких артефактах, чтобы в день рождения города и далее круглогодично читатели могли развлечься, а то и в самом деле исполнить сокровенное желание.
Денежная магия
Петербург, как все помнят из советской кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России» — город львов. Скульптур в виде этих хищников, в том числе полульвов-полуптиц (грифонов), не счесть. И одни из самых известных грифонов украшают Банковский мостик через канал Грибоедова в самом центре Северной столицы. Считается, что эти крылатые существа способны даровать богатство и управляют денежной удачей. Вот почему, собираясь заключить финансовую сделку, многие приходят погладить лапу грифона, а смельчаки даже отваживаются забраться наверх и подержать руку в пасти одного из хранителей моста.
Исполнение заветных желаний 24/7
Еще одну подобную достопримечательность Петербурга можно найти у спуска к Неве напротив дома 11 по Университетской набережной. Гранитные скамьи возле сфинксов охраняют крылатые грифончики. Вот к ним и приходят за исполнением любых заветных желаний. Чтобы загаданное сбылось, нужно положить руку в пасть одного из них, а второй рукой ласково погладить сказочного персонажа. Смотреть при этом рекомендуется на расположившегося рядом сфинкса. Приступить к загадыванию желаний следует сразу, как только все условия будут выполнены.
Атланты держат браки на каменных руках
Известные благодаря песне барда Александра Городницкого «Атланты» скульптуры, поддерживающие портик одного из входов в Эрмитаж на Миллионной улице, стали популярны после появления бессмертных строк автора «Атланты держат небо на каменных руках». С ними тоже связана легенда. Если подержаться за большой палец правой ноги каменного исполина, который «смотрит» на Марсово поле, человек обретает сказочную силу. Правда прикасаться к нему имеют право лишь невесты. Брак таких счастливиц обещает быть удачным и крепким. Прочим же смертным можно заручиться волшебной силой, подержавшись в этот момент за платье невесты. Разумеется, если жених не будет возражать.
Легенда, к слову, появилась после Великой Отечественной войны, во время которой именно этот атлант получил серьезное «ранение» — у него осколком вражеского снаряда снесло почти половину тела. Однако каменные руки не ослабли, а выражение решимости стойко выполнять свое призвание не исчезло с лица. Может быть, именно поэтому он теперь считается покровителем вступающих в брак женщин.
Да здравствует счастливый брак!
Кстати, чтобы «наколдовать» себе счастливую семейную жизнь, молодожены непременно должны приехать к Поцелуеву мосту и поцеловаться в самой его середине. И чем дольше они смогут целоваться, не отрывая губ, тем на более счастливый брак могут рассчитывать. Кстати, этот нехитрый ритуал здесь помогает и перед предстоящей разлукой влюбленных: паре стоит поцеловаться в том же самом месте, и расставание продлится недолго.
Так будьте здоровы!
На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, расположенном на Васильевском острове, стоит часовня блаженной Ксении Петербургской, которая тут похоронена. Эта удивительная женщина и после своей смерти, вот уже более 200 лет, избавляет страждущих от несчастий и болезней. Верующие едут со всех уголков Земли, чтобы прикоснуться к священной земле на ее могиле. А еще помолиться сюда заходят женщины, которым никак не удается забеременеть, и блаженная, как правило, помогает.
Санкт-Петербург за свою 320-летнюю историю пережил немало. Сегодня он буквально окутан легендами, по всему городу находятся мистические артефакты, к которым люди приходят за исполнением желаний, либо, напротив, обходят стороной. Здесь даже бывают экскурсии по подобным местам. И что самое приятное — такая «магия» действует 24 часа в сутки круглый год.
Ранее актер театра, кино и озвучивания, писатель, народный артист Российской Федерации Иван Краско в беседе с ФАН выразил надежду, что у него хватит сил сыграть спектакль по случаю юбилея Северной столицы.