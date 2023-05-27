Актриса Лия Ахеджакова объяснила нежелание уезжать из России возрастом

Ахеджакова рассказала, что с ней связался человек, представившийся директором польской актрисы Барбары Брыльской, которая прежде поддержала ее политические высказывания. Он сказал, что его подопечная хочет встретиться с артисткой, однако Ахеджакова была в Испании на гастролях на тот момент и не смогла принять коллегу в Москве.