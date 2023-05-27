Актриса Лия Ахеджакова объяснила нежелание уезжать из России возрастом

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что с удовольствием бы покинула Россию, если бы не ее возраст. Об этом народная артистка рассказала в беседе с представителем «Телеги ONLINE».
Ахеджакова рассказала, что с ней связался человек, представившийся директором польской актрисы Барбары Брыльской, которая прежде поддержала ее политические высказывания. Он сказал, что его подопечная хочет встретиться с артисткой, однако Ахеджакова была в Испании на гастролях на тот момент и не смогла принять коллегу в Москве.
В ответ на это телефонный собеседник предложил Ахеджаковой стать штатной актрисой польского театра. Она сообщила, что не сможет долгое время находиться в Польше. Помимо этого, артистка отметила, что все еще проживает в России в силу своего возраста.
«Я бы уже давно уехала, мне предлагали. Была бы помоложе, тут же бы воспользовалась возможностью. Сейчас у меня есть план гастролей до декабря, но не в России, мне здесь запрещено», — сказала Ахеджакова.
Ранее сообщалось, что актер и пародист Максим Галкин✱ (признан в РФ иностранным агентом) планирует попытаться оспорить решение Минюста России о включении его в реестр иноагентов. Соответствующее дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы. По предварительным данным, он подал иск к министерству.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами