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Российские силы ПВО перехватили более 20 ракет Storm Shadow, HIMARS и HARM

Армия
Российские силы ПВО перехватили более 20 ракет Storm Shadow, HIMARS и HARM

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и ряд других снарядов, выпущенных украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, средствами ПВО также перехвачено 19 ракет HIMARS. Аналогичного результата удалось достичь и в отношении двух противорадиолокационных боеприпасов HARM, говорится в сообщении.

Вооруженные силы России ранее ликвидировали около 150 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении за сутки. В районе населенных пунктов Славянск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов двух бригад украинских боевиков.
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