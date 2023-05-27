Российские силы ПВО перехватили более 20 ракет Storm Shadow, HIMARS и HARM

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и ряд других снарядов, выпущенных украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, средствами ПВО также перехвачено 19 ракет HIMARS. Аналогичного результата удалось достичь и в отношении двух противорадиолокационных боеприпасов HARM, говорится в сообщении.
Вооруженные силы России ранее ликвидировали около 150 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении за сутки. В районе населенных пунктов Славянск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов двух бригад украинских боевиков.