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Бывший тренер сборной США по хоккею заявил, что не Овечкин начал проблемы мире

Общество
Бывший тренер сборной США по хоккею заявил, что не Овечкин начал проблемы мире

Тренеры и игроки хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что всегда будут поддерживать россиянина Александра Овечкина. Об этом сообщил бывший главный тренер сборной США по хоккею Питер Лавиолетт.

Украинские активисты в Канаде обратились к министерству иностранных дел страны с просьбой не впускать в страну Овечкина. Причиной этому назывался отказ хоккеиста критиковать действия России на Украине.

Лавиолетт в эфире подкаста The Cam & Strick заявил, что Овечкин получит поддержку команды, игроков и тренеров. По его словам, политика не обсуждается в раздевалке у спортсменов.

«Я понимаю, что в мире сейчас есть большие проблемы, но это не Овечкин их начал. Он приехал сюда играть в хоккей», — подчеркнул он.

Экс-тренер отметил, что кто-то пытается привлечь внимание к происхождению Овечкина. Он указал, что в мире происходят серьезные вещи, но хоккеист не имеет отношения к ним.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. 37-летний российский форвард является капитаном команды.

Ранее свитер с фамилией Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым в регулярном чемпионате НХЛ.
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