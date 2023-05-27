Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году

Электрический кроссовер Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в мире по итогам первого квартала 2023 года, сообщает издание The Verge.
По данным издания, в первые три месяца этого года по всему миру было продано 267 тысяч таких машин, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Этот результат подтверждает прогноз главы Tesla Илона Маска, который он сделал еще в 2016 году. По его мнению, машины будут продаваться тиражом от 500 тысяч до одного миллиона в год
На втором месте находится Toyota Corolla с показателем 256,4 тысяч. Тройку замкнула Toyota Hilux с результатом 214,7 тысяч машин.
В топ-5 вошли автомобили Toyota RAV4 (211 тысяч) и Toyota Camry (166,2 тысяч). Toyota остается одним из самых популярных производителей в мире наряду с Volkswagen, Ford и General Motors.
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