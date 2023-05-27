Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году

По данным издания, в первые три месяца этого года по всему миру было продано 267 тысяч таких машин, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Этот результат подтверждает прогноз главы Tesla Илона Маска, который он сделал еще в 2016 году. По его мнению, машины будут продаваться тиражом от 500 тысяч до одного миллиона в год