Украинский актер Горбунов заявил, что разочаровался в худруке МХТ Хабенском из-за увольнения Назарова

Украинский актер Алексей Горбунов разочаровался в российском режиссере Константине Хабенском, уволившем звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова из МХТ имени А. П. Чехова. Об этом он завил в эфире YouTube-проекта «И грянул Грэм».
По словам артиста, в прошлом ему довелось сотрудничать с художественным руководителем театра и он считал коллегу обаятельным человеком. Однако в последнее время его мнение изменилось.
«Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем. Я новости с ним посмотрел, пролистал и написал Назарову: "Дима, люди все равно тебя любят и поддерживают"», — сказал Горбунов.
Он добавил, что с интересом следит за творчеством российского артиста и уверен в его порядочности.
При этом сам украинский актер вернулся на родину еще 10 лет назад. До начала конфликта ему приходилось постоянно летать между Москвой и Киевом, но теперь такой возможности нет.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров вместе с супругой перебрался во Францию. Перед этим он неоднократно критиковал спецоперацию и был оштрафован за дискредитацию армии РФ.