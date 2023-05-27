Жителей Калининградской области предупредили о надвигающихся заморозках

Наступление заморозков ожидается в Калининградской области в ночь на 28 мая. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС.
Ожидается, что температура воздуха в ночь на 28 мая опустится до минус двух градусов. Также отмечается, что среднесуточная температура в регионе воздуха на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
«По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 28 мая по Калининградской области ожидается резкое понижение температуры до 0...минус 2 градуса С», — говорится в сообщении.
Ранее в Свердловской области за сутки ликвидировали 11 природных пожаров. В регионе продолжают действовать 20 возгораний на площади в 14,3 тысячи гектаров.