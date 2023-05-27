Советник главы ОП Украины Подоляк назвал «встречные» требования для урегулирования конфликта

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк выдвинул список требований, которые, по мнению Киева, помогут урегулировать конфликт. По мнению политического деятеля, Россия должна сократить количество ракет и добровольно отказаться от активов в пользу Украины.
Соответствующим образом Подоляк ответил в своих социальных сетях на требования Кремля по тому же вопросу. Подчеркивается, что все свои пункты Киев считает реалистичными.
По версии деятеля, Москва должна немедленно вывести войска из Украины, выдать «военных преступников и авторов войны». Помимо этого, на российской территроии необходимо создать демилитаризованную зону.
Дополнительно следует созвать международную конференцию, которая будет совершать надзор за ядерным арсеналом страны. Подоляк подчеркнул, что Москве нужно добровольно отказаться от зарубежных активов, арестованных в других странах, в пользу Украины.
Ранее советник главы ОП уже называл Россию слишком «ничтожной». Он отмечал якобы отсутствие вклада страны в человеческую цивилизацию.