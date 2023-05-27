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Пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы

Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы

Огнеборцы локализовали возгорание, произошедшее на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило управление МЧС России по региону.

Как стало известно ранее, на 14-м километре МКАД вспыхнули три торговых павильона. Объекты располагаются на территории одного из крупнейших столичных рынков «Садовод».

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. При этом очаг возгорания находился на третьем этаже.

Днем ранее огонь охватил складское помещение в Ростове-на-Дону. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.
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