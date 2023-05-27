«Страшная вещь»: доктор Мясников рассказал, для кого опасна соль и назвал нормы ее потребления в сутки

Оптимальная суточная доза соли — 5 граммов, пояснил врач. Но этого объема уже много для людей, страдающий гипертонией, заболеваниями почек и сердца, диабетом, а также для пациентов в возрасте старше 50 лет. Им рекомендуется употреблять не более 4 граммов в сутки.