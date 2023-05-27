«Страшная вещь»: доктор Мясников рассказал, для кого опасна соль и назвал нормы ее потребления в сутки

Соль — фактор риска развития онкозаболеваний, включая рак кишечника. Чем опасен этот продукт, какова норма его дневного потребления и как его заменить, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор напомнил, что соль содержится во многих продуктах. Например, в пельменях, чипсах, кетчупах, супах и даже в хлебе. Причем порой ее оказывается даже больше, чем положено потреблять за день.
Оптимальная суточная доза соли — 5 граммов, пояснил врач. Но этого объема уже много для людей, страдающий гипертонией, заболеваниями почек и сердца, диабетом, а также для пациентов в возрасте старше 50 лет. Им рекомендуется употреблять не более 4 граммов в сутки.
«То количество соли, которое мы потребляем, сокращает нам жизнь, убивает, приводит к гипертонии, росту онкологии», — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
Если пациенту с гипертонией перестали помогать лекарства, несмотря на увеличение их дозы и разные комбинации, доктор посоветовал обратить внимание на рацион.
«Для гипертоника соль — это страшная вещь», — добавил он.
Чтобы контролировать потребление соли, можно готовить еду самостоятельно и заменить привычную добавку на другие специи. Например, сделать курицу с замоченным в воде чесноком.
Вместе с тем, врач назвал гипонатриевую и морскую виды солей лучше обычной. Последняя, например, содержит йод, полезный для профилактики заболеваний щитовидной железы.
Александр Мясников ранее назвал ежедневные привычки, которые помогут надолго сохранить здоровье. Доктор рассказал, что всегда плотно завтракает, принимает холодный душ и регулярно занимается гимнастикой.