Американские ученые предупредили об опасности борьбы за экологию для новой среды обитания

Эксперты отправились к наибольшим скоплениям пластика в океане и провели исследование. Оказалось, что мусор населен различными микроорганизмами, а на местах образуется целая экосистема. Нейстоны играют важную роль в пищевой цепочке океана и служит пропитанием для альбатросов и черепах.