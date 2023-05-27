Американские ученые предупредили об опасности борьбы за экологию для новой среды обитания

Ученые американского Гоеоргтаунского университета заявили, что острова из мусора в океанах могут играть значимую роль для скоплений микроорганизмов, так называемых нейстонов, пишет Planet Today.
Эксперты отправились к наибольшим скоплениям пластика в океане и провели исследование. Оказалось, что мусор населен различными микроорганизмами, а на местах образуется целая экосистема. Нейстоны играют важную роль в пищевой цепочке океана и служит пропитанием для альбатросов и черепах.
Кроме того, ученые обнаружили, что чем больше пластикового мусора в одном месте, тем шире популяция микроорганизмов. В основном там обитают парусница Velella sp, гидроиды Porpita sp и гастроподы Janthina sp.
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