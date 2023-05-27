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Американские ученые предупредили об опасности борьбы за экологию для новой среды обитания

Общество
Американские ученые предупредили об опасности борьбы за экологию для новой среды обитания

Ученые американского Гоеоргтаунского университета заявили, что острова из мусора в океанах могут играть значимую роль для скоплений микроорганизмов, так называемых нейстонов, пишет Planet Today.

Эксперты отправились к наибольшим скоплениям пластика в океане и провели исследование. Оказалось, что мусор населен различными микроорганизмами, а на местах образуется целая экосистема. Нейстоны играют важную роль в пищевой цепочке океана и служит пропитанием для альбатросов и черепах.

Кроме того, ученые обнаружили, что чем больше пластикового мусора в одном месте, тем шире популяция микроорганизмов. В основном там обитают парусница Velella sp, гидроиды Porpita sp и гастроподы Janthina sp.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал о повышении температуры в 2023 и 2024 годах из-за смены фазы океанских течений. Градус поднимется только на 0,1 градуса, но вырастет число опасных природных явлений.
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