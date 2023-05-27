В Гагаузии потребовали закрепить статус автономии в конституции

Участники Съезда депутатов и органов власти всех уровней Гагаузии приняли резолюцию, которая требует от президента и парламента Молдавии закрепить статус автономии в конституции страны. Об этом говорится в документе.
Принятый документ требует от Молдавии прекратить незаконную практику центральных властей по блокировке автономных полномочий Гагаузии. Кроме того, Кишинев должен восстановить работу на территории автономии, региональных служб и органов.
«Законодательно закрепить и обеспечить гарантированную квоту Гагаузии в парламенте страны, центральных органах исполнительной власти, судебных и правоохранительных органах с соблюдением принципа пропорциональности численности население», — говорится в резолюции.
Ранее Гагаузия обвинила власти Молдавии во вмешательстве в выборы. По мнению ЦИК автономии, Кишинев не имел права на подобные действия.