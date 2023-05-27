Врач Мясников рассказал, как защититься от солнца и преждевременного старения

Многие люди не умеют правильно использовать крем для загара. Такое мнение высказал врач Александр Мясников. В рамках своей передачи он дал несколько советов, как не обгореть летом на солнце.
В блоке о загаре он подчеркнул, что пользоваться подобными средствами нужно всем. Россияне могут выбирать любой удобный для них уровень защиты. Чем светлее кожа – тем выше этот показатель.
Говоря о специальных средствах в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» он подчеркнул, что есть специальные нормы. Если человек хочет защитить себя от воздействия ультрафиолета, нужно использовать 6-9 чайных ложек средства за раз.
На лицо и шею нужно использовать одну, на живот и грудь важно распределить это же количество крема. Для спины и каждой руки требуется по ложке. На ноги достаточно по две.
При этом важно наносить продукт за полчаса до выхода. Если не сделать этого, под воздействием солнца она будет стареть.
Защиту может обеспечить и тональный крем. Ранее визажист Юлия Москвичева объяснила, как наносить его для таких целей.