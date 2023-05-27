Командующий СБР Дагло заявил об отчаянии председателя Суверенного совета Судана

Хартум, 27 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, заявил об опасности решения председателя Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, пишут арабские СМИ. На днях он объявил о начале всеобщей мобилизации отставников вооруженных сил, призывая вступить их в ВС республики.
«Поступок председателя Суверенного совета отражает отчаяние и растерянность путчистов и их неудачу на поле боя», — заявил Дагло.
Хамедти добавил, что продолжит действовать до полной гражданской демократической трансформации, наказания коррумпированных лиц, искоренения проблем в нации и восстановления мира, свободы и справедливости в стране.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло приветствовал новое соглашение с суданской армией.