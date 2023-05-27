Командующий СБР Дагло заявил об отчаянии председателя Суверенного совета Судана

Хартум, 27 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, заявил об опасности решения председателя Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, пишут арабские СМИ. На днях он объявил о начале всеобщей мобилизации отставников вооруженных сил, призывая вступить их в ВС республики.