Красочный Фестиваль булочек стартовал на острове Ченг Чау в Китае

Один из самых ярких религиозных китайский праздников — Фестиваль булочек — вернулся после длительного перерыва из-за COVID-19. У одного из храмов на острове Ченг Чау выстроили 18-метровые башни, полностью покрытые выпечкой.
На торжество собрались тысячи посетителей, чтобы принять участие или стать зрителями традиционных «булочных» соревнований, смысл которых — собрать как можно больше рисовых пирожков с высоких бамбуковых башен. Перед турниром проводят отбор, где выявляют самых ловких верхолазов — им предстоит залезть на башню и снять с нее лакомство. Согласно поверью, чем больше булочек окажется у участника, тем счастливее и удачливее будет год.
Во время фестиваля улочки острова Ченг Чау превращаются в площадку яркого карнавала. Здесь можно посмотреть на традиционный танец дракона и парад детей в костюмах на шестах. Повсюду лавки с выпечкой, а также толпы верующих, спешащих на богослужения в храмах.
Праздник булочек имеет религиозные корни и длится около недели. Согласно древнему обычаю, участники фестиваля стараются успокоить души людей, погибших от рук пиратов или по причине опустошающего тайфуна, пронесшегося по острову много лет назад. В эти дни произносятся молитвы, а островитяне отказываются от мяса.