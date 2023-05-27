Красочный Фестиваль булочек стартовал на острове Ченг Чау в Китае

На торжество собрались тысячи посетителей, чтобы принять участие или стать зрителями традиционных «булочных» соревнований, смысл которых — собрать как можно больше рисовых пирожков с высоких бамбуковых башен. Перед турниром проводят отбор, где выявляют самых ловких верхолазов — им предстоит залезть на башню и снять с нее лакомство. Согласно поверью, чем больше булочек окажется у участника, тем счастливее и удачливее будет год.