Гендиректор SpaceX Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос оказались богаче Минфина США

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ) намерена выйти из регионального кодекса по борьбе с дезинформацией. Однако ресурсу все равно «не сбежать» от исполнения закона о цифровых услугах, добавил он.