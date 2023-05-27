Гендиректор SpaceX Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос оказались богаче Минфина США

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск и основатель платформы Amazon Джефф Безос попали в список предпринимателей, чье состояние превышает текущий объем средств министерства финансов США. Об этом говорится в материале газеты The Hill.
Согласно последним данным, денежный резерв ведомства составляет 49,47 миллиарда долларов. На фоне приближающегося дефолта количество бизнесменов, у которых дела идут намного лучше, увеличилось до 25.
При этом лидером рейтинга оказался владелец французской компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно. Его состояние оценивается в 189 миллиардов долларов.
Маск, в свою очередь, расположился на второй строчке с 179 миллиардами долларов. Безос, у которого на данный момент 139 миллиардов долларов, замкнул первую тройку.
Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ) намерена выйти из регионального кодекса по борьбе с дезинформацией. Однако ресурсу все равно «не сбежать» от исполнения закона о цифровых услугах, добавил он.