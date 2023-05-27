Белгородский город Шебекино попал под массированный артиллерийский обстрел

Белгородский город Шебекино попал «под многочисленный артиллерийский обстрел», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили шесть многоквартирных домов: были посечены фасады и выбиты стекла. Осколки снарядов повредили несколько магазинов. Сгорели гараж и машина. Помимо прочего, пострадала ЛЭП.
Также есть повреждения в частном секторе. У трех домов осколками были выбиты окна, разрушены теплицы во дворах, а также посечены заборы и фасады.
Экстренные службы восстанавливают электроснабжение. Продолжается подворовой обход территории города.
Утром город Шебекино уже попадал под удар украинских боевиков. Одной женщине стало плохо на фоне перенесенного стресса. Ее доставят в районную больницу.