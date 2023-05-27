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Белгородский город Шебекино попал под массированный артиллерийский обстрел

Происшествия
Белгородский город Шебекино попал под массированный артиллерийский обстрел

Белгородский город Шебекино попал «под многочисленный артиллерийский обстрел», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили шесть многоквартирных домов: были посечены фасады и выбиты стекла. Осколки снарядов повредили несколько магазинов. Сгорели гараж и машина. Помимо прочего, пострадала ЛЭП.

Также есть повреждения в частном секторе. У трех домов осколками были выбиты окна, разрушены теплицы во дворах, а также посечены заборы и фасады.

Экстренные службы восстанавливают электроснабжение. Продолжается подворовой обход территории города.

Утром город Шебекино уже попадал под удар украинских боевиков. Одной женщине стало плохо на фоне перенесенного стресса. Ее доставят в районную больницу.
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