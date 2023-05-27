Александр Дятлов: активизация портов Петербурга поможет росту экспорта леса из РФ

Объемы производства и экспорта продукции российского лесопромышленного комплекса ежемесячно снижаются. Причиной тому стало введение Западом целого ряда антироссийких санкций.
Увеличению пропускной способности транспортных коридоров из нашей страны будет способствовать, в том числе, и активизация портов Северной столицы. Об этом в своей авторской колонке для ФАН рассказал председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.
Активизация портов Петербурга поможет росту экспорта пиломатериалов из РФ. Колонка Александра Дятлова
С момента введения западных санкций в отношении российской продукции лесопромышленного комплекса ее производство и экспорт ежемесячно снижаются.
Тенденции, отмечаемые в целом для отрасли, характерны и для архангельского леспрома. Разве что за исключением экспорта кругляка. И в докризисный период экспорт круглых лесоматериалов составлял десятые доли процента от объема заготавливаемой древесины и никакого существенного влияния на экономику наших предприятий не оказывал.
А с пиломатериалами ситуация стабильно тяжелая. Восточный транспортный коридор стабилизировался на средней, от потребностей ЛПК, пропускной способности и по крайней мере обеспечивает ритмичность отгрузок. Ослабление рубля повысило экономическую эффективность продаж на далеких от Архангельска азиатских рынках. Стабильно лесопилы отгружают и на Ближний Восток и Северную Африку. Израиль и Египет основные потребители на этом направлении. Ситуация с затишьем на рынках, демпфированная снижением объемов производства пиломатериалов в России, в ближайшее время должна сменится увеличением спроса, синхронизированного с активизацией стройки. Определенные надежды связываем так же с активизацией работы портов северо-запада, в первую очередь Санкт-Петербурга. Это поможет увеличить пропускную способность транспортных коридоров практически по всем направлениям, за исключением разве, что среднеазиатского. Динамика продаж в апреле по сравнению с мартом позволяет надеяться, пусть не на кардинальное, улучшение ситуации.
Сложная ситуация сохраняется в секторе производства топливных гранул: производство рухнуло почти вдвое — на 48,5%, до 320 тысяч тонн. Это создало дополнительные проблемы для лесопильных предприятий, которые поставляли в качестве сырья на целлюлозно-бумажные комбинаты балансы (верхнюю часть дерева, не используемую для производства пиломатериалов). В связи с тем, что заводы не принимают балансовую древесину и щепу, ЛПК вынуждены оставлять ее в лесу, что грозит экологическими проблемами и повышением пожароопасности. Между тем обещанные властью 15 млрд рублей на модернизацию котельных так никуда и не поступили. Более того, только в Архангельской области производится порядка 600 тысяч тонн пеллет, а модернизация котельных даст возможность использовать 10% от этих объемов. Поэтому в России необходимо создать программу по поддержке пеллетных производств, чтоб пеллеты из Архангельской области можно было использовать и в других регионах, например, в Мурманской области.