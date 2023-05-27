Александр Дятлов: активизация портов Петербурга поможет росту экспорта леса из РФ

Сложная ситуация сохраняется в секторе производства топливных гранул: производство рухнуло почти вдвое — на 48,5%, до 320 тысяч тонн. Это создало дополнительные проблемы для лесопильных предприятий, которые поставляли в качестве сырья на целлюлозно-бумажные комбинаты балансы (верхнюю часть дерева, не используемую для производства пиломатериалов). В связи с тем, что заводы не принимают балансовую древесину и щепу, ЛПК вынуждены оставлять ее в лесу, что грозит экологическими проблемами и повышением пожароопасности. Между тем обещанные властью 15 млрд рублей на модернизацию котельных так никуда и не поступили. Более того, только в Архангельской области производится порядка 600 тысяч тонн пеллет, а модернизация котельных даст возможность использовать 10% от этих объемов. Поэтому в России необходимо создать программу по поддержке пеллетных производств, чтоб пеллеты из Архангельской области можно было использовать и в других регионах, например, в Мурманской области.