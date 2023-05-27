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Крупное водоочистное сооружение построено в иракской провинции Анбар

Весь мир
Крупное водоочистное сооружение построено в иракской провинции Анбар

Западные регионы республики традиционно засушливы.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и государственных муниципалитетов Ирака завершило реализацию проекта по очистке воды в провинции Анбар.

Объект «Аль-Рамади» обладает производительностью в 100 тысяч кубических метров в сутки. Он будет обслуживать около полумиллиона жителей провинции.

Существующих водоочистных сооружений в Анбаре недостаточно для покрытия потребностей населения. «Аль-Рамади» нацелен на очистку дождевой воды и речной — из Евфрата.

Здесь созданы водозаборные и насосные станции, очистные сооружения, применяющие аэрацию, ламельные осветлители, быстрые песчаные фильтры. Удаляются осадки и хлор. Созданы и трубопроводы общей длиной 55 км из высокопрочного чугуна.
ирак Анбар
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