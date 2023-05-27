Крупное водоочистное сооружение построено в иракской провинции Анбар

Западные регионы республики традиционно засушливы.
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и государственных муниципалитетов Ирака завершило реализацию проекта по очистке воды в провинции Анбар.
Объект «Аль-Рамади» обладает производительностью в 100 тысяч кубических метров в сутки. Он будет обслуживать около полумиллиона жителей провинции.
Существующих водоочистных сооружений в Анбаре недостаточно для покрытия потребностей населения. «Аль-Рамади» нацелен на очистку дождевой воды и речной — из Евфрата.
Здесь созданы водозаборные и насосные станции, очистные сооружения, применяющие аэрацию, ламельные осветлители, быстрые песчаные фильтры. Удаляются осадки и хлор. Созданы и трубопроводы общей длиной 55 км из высокопрочного чугуна.