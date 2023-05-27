В Новой Москве семиклассница попала в больницу из-за случайной передозировки таблетками

В Новой Москве 13-летняя школьница решила заняться самолечением и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, в поселке Первомайский семиклассница почувствовала себя плохо и приняла противовирусный препарат для лечения гриппа. Однако девочка не разобралась с дозировкой и выпила сразу семь таблеток. Ее родители в этот момент находились на работе.
Скорую помощь пострадавшей вызвала старшая сестра. Школьницу госпитализировали с отравлением лекарственным средством.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают с ее родными.
Ранее в Тихвине три школьника попали в больницу после отравления микстурой для лечения шизофрении.