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В Новой Москве семиклассница попала в больницу из-за случайной передозировки таблетками

Происшествия
В Новой Москве семиклассница попала в больницу из-за случайной передозировки таблетками

В Новой Москве 13-летняя школьница решила заняться самолечением и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в поселке Первомайский семиклассница почувствовала себя плохо и приняла противовирусный препарат для лечения гриппа. Однако девочка не разобралась с дозировкой и выпила сразу семь таблеток. Ее родители в этот момент находились на работе.

Скорую помощь пострадавшей вызвала старшая сестра. Школьницу госпитализировали с отравлением лекарственным средством.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают с ее родными.

Ранее в Тихвине три школьника попали в больницу после отравления микстурой для лечения шизофрении.
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