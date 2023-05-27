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Twitter покинет добровольный кодекс Евросоюза по борьбе с дезинформацией

Общество
Twitter покинет добровольный кодекс Евросоюза по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ) в ближайшее время покинет добровольный кодекс Европейского союза по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщил комиссар регионального содружества по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он указал, что это не поможет руководству платформы избежать выполнения закона о цифровых услугах. Как стало известно, с 25 августа интернет-ресурсы в ЕС обяжут препятствовать распространению ложных сведений на юридическом уровне.

«Вы можете бежать. Но не можете спрятаться», — написал специалист в личном аккаунте.

Днем ранее пользователи Twitter пожаловались на массовые сбои в работе социальной сети. Проблемы возникли при проведении онлайн-эфиров в режиме Spaces, что сильно разозлило владельца одноименной компании Илона Маска.
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