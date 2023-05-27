Первая встреча по профориентации для будущих предпринимателей прошла в Банги

Москва и Банги уже несколько лет плотно сотрудничают в сфере образования. Ранее представители посольства РФ в ЦАР анонсировали запуск сайта, благодаря которому студенты с Черного континента смогут принимать участие в конкурсном отборе для обучения за границей.