Первая встреча по профориентации для будущих предпринимателей прошла в Банги

Банги, 27 мая. В столице Центральноафриканской Республики прошла первая конференция образовательных и консультативных услуг на тему «Академическая ориентация молодежи перед лицом вызовов 21-го века».
Мероприятие, которое спонсирует президент страны Фостен-Арканж Туадера, призвано помочь студентам и молодым специалистам найти хорошую работу в будущем. Для этого бизнесмены и руководители компаний объяснят гостям основы своего дела. Власти республики уверены, что предпринимательская культура — идеальное решение для борьбы с безработицей.
Ранее африканские выпускники российских вузов поделились впечатлениями от учебы. По их словам, школы и высшие учебные заведения северной страны дают огромный объем знаний.
Москва и Банги уже несколько лет плотно сотрудничают в сфере образования. Ранее представители посольства РФ в ЦАР анонсировали запуск сайта, благодаря которому студенты с Черного континента смогут принимать участие в конкурсном отборе для обучения за границей.