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В Москве произошло возгорание на рынке «Садовод»

Происшествия
В Москве произошло возгорание на рынке «Садовод»

Пожар произошел на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод». Экстренные службы едут на место, сообщает Telegram-канал 112.

Экстренные службы уже направились на место происшествия. О характере повреждений, вызванных огнем, информации не поступало. По данным ресурса, горят два павильона с товарами.

Около месяца назад сотрудники МЧС потушили пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка в Москве. К прибытию пожарных подразделений стихия охватила около пяти квадратных метров. Горели деревянные перекрытия кровли одноэтажного здания.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Одинцово спустя почти 20 часов.
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