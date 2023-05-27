В Москве произошло возгорание на рынке «Садовод»

Пожар произошел на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод». Экстренные службы едут на место, сообщает Telegram-канал 112.
Экстренные службы уже направились на место происшествия. О характере повреждений, вызванных огнем, информации не поступало. По данным ресурса, горят два павильона с товарами.
Около месяца назад сотрудники МЧС потушили пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка в Москве. К прибытию пожарных подразделений стихия охватила около пяти квадратных метров. Горели деревянные перекрытия кровли одноэтажного здания.
Накануне пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Одинцово спустя почти 20 часов.