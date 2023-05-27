Аналитик Зельцер назвал два фактора, которые помогут укрепить курс рубля

По словам специалиста, американские власти, вероятно, не допустят дефолта по выплатам госдолга, потому что в обратной ситуации отсутствие платежеспособности приведет к банкротству многих местных банков. Достижение компромиссного решения этой проблемы предоставит поддержку товарному рынку, балансам государственных бюджетов и курсам валют сырьевых экономик, а значит и рублю.