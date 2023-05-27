Аналитик Зельцер назвал два фактора, которые помогут укрепить курс рубля

Эксперт фондового рынка Михаил Зельцер заявил, что достижение компромисса по вопросу госдолга США и возможная победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов на пост президента Турции могут поспособствовать укреплению курса российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Его слова приводит «Российская газета».
По словам специалиста, американские власти, вероятно, не допустят дефолта по выплатам госдолга, потому что в обратной ситуации отсутствие платежеспособности приведет к банкротству многих местных банков. Достижение компромиссного решения этой проблемы предоставит поддержку товарному рынку, балансам государственных бюджетов и курсам валют сырьевых экономик, а значит и рублю.
Победа же Эрдогана на выборах сократит накопленную риск-премию в рубле, российская валюта при этом укрепится, заключил Зельцер.
Ранее эксперты назвали основные факторы колебания курса российской валюты.