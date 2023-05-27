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Аналитик Зельцер назвал два фактора, которые помогут укрепить курс рубля

Экономика
Аналитик Зельцер назвал два фактора, которые помогут укрепить курс рубля

Эксперт фондового рынка Михаил Зельцер заявил, что достижение компромисса по вопросу госдолга США и возможная победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов на пост президента Турции могут поспособствовать укреплению курса российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Его слова приводит «Российская газета».

По словам специалиста, американские власти, вероятно, не допустят дефолта по выплатам госдолга, потому что в обратной ситуации отсутствие платежеспособности приведет к банкротству многих местных банков. Достижение компромиссного решения этой проблемы предоставит поддержку товарному рынку, балансам государственных бюджетов и курсам валют сырьевых экономик, а значит и рублю.

Победа же Эрдогана на выборах сократит накопленную риск-премию в рубле, российская валюта при этом укрепится, заключил Зельцер.

Ранее эксперты назвали основные факторы колебания курса российской валюты.
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