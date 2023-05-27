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Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Политика
Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии страны. Политик лично объявил о таком решении.

Вучич также рассказал, кто может стать его возможным преемником на этом посту. Президент республики предложил на должность главы Сербской прогрессивной партии (СПП) кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича.

Политик ранее сообщил, что правительство планирует созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в частично признанной Республике Косово. Об этом он заявил во время выступления в общенациональном митинге в поддержку правительства страны.
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