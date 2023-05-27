В Японии назвали увеличение оборонных расходов стран НАТО бесполезными

Доцент кафедры международной безопасности университета Кэйо Митито Цуруока в качестве примера привел ситуацию в Германии, где в результате сокращения военного бюджета на протяжении десятилетий снижался коэффициент использования оружия, а также сокращались производственные мощности. Если Берлин начнет закупки, то на поставки потребуется время.