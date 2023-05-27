В Японии назвали увеличение оборонных расходов стран НАТО бесполезными

Увеличение оборонных расходов стран НАТО до 2% ВВП не спасет западный военно-промышленный комплекс от упадка, который начался после окончания холодной войны. Об этом пишет японское издание Hokkokku Shimbun.
Эксперты указывают, что у западного ВПК есть проблемы, которые невозможно решить только увеличением бюджета.
Доцент кафедры международной безопасности университета Кэйо Митито Цуруока в качестве примера привел ситуацию в Германии, где в результате сокращения военного бюджета на протяжении десятилетий снижался коэффициент использования оружия, а также сокращались производственные мощности. Если Берлин начнет закупки, то на поставки потребуется время.
Специалист полагает, что Япония может столкнуться с проблемами при закупке снаряжения из-за опасений по поводу ослабления военной промышленности. Если Токио начнет наращивать запасы в ответ на угрозы, то расходы не удастся сдержать на уровне 2% ВВП.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса увеличат расходы на оборону минимум до 2% ВВП.