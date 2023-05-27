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Протоиерея Калинина запретили в священнослужении из-за ситуации с иконой «Троица» Рублева

Общество
Протоиерея Калинина запретили в священнослужении из-за ситуации с иконой «Троица» Рублева

Протоиерей Леонид Калинин освобожден от должностей и запрещен в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева, сообщила РПЦ.

Калинина запретили в служении указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая. Документ опубликован на сайте церкви.

Протоирей освобожден от должностей настоятеля храма священномученика Климента, председателя экспертного совета по церковному искусству и реставрации, а также древлехранителя Московской епархии. Кроме того, его освободили от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя с 4 июня. Икону переместят в храм на две недели, после чего отправят на реставрацию.
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