Протоиерея Калинина запретили в священнослужении из-за ситуации с иконой «Троица» Рублева

Протоиерей Леонид Калинин освобожден от должностей и запрещен в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева, сообщила РПЦ.
Калинина запретили в служении указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая. Документ опубликован на сайте церкви.
Протоирей освобожден от должностей настоятеля храма священномученика Климента, председателя экспертного совета по церковному искусству и реставрации, а также древлехранителя Московской епархии. Кроме того, его освободили от послушания члена Патриаршего совета по культуре.
Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя с 4 июня. Икону переместят в храм на две недели, после чего отправят на реставрацию.