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В Курской области при обстреле ВСУ погиб строитель

Происшествия
В Курской области при обстреле ВСУ погиб строитель

Один человек погиб в результате минометного обстрела Курской области со стороны украинских боевиков. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.

Чиновник сообщил, что атаке подверглись населенные пункты в Суджанском районе. В результате недалеко от села Плехово один из строителей получил смертельные ранения.

Мужчина принимал участие в укреплении защитной линии на границе. При этом других жертв и пострадавших нет, уточнил политик.

«Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее в результате обстрела Волновахи погибла женщина. На момент смерти жительнице ДНР было 72 года.
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