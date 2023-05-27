В Курской области при обстреле ВСУ погиб строитель

Один человек погиб в результате минометного обстрела Курской области со стороны украинских боевиков. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.
Чиновник сообщил, что атаке подверглись населенные пункты в Суджанском районе. В результате недалеко от села Плехово один из строителей получил смертельные ранения.
Мужчина принимал участие в укреплении защитной линии на границе. При этом других жертв и пострадавших нет, уточнил политик.
«Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее в результате обстрела Волновахи погибла женщина. На момент смерти жительнице ДНР было 72 года.