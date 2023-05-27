Депутат Гаврилов: признание факта геноцида жителей оккупированной Воронежской области в ВОВ — наша общая победа

24 мая Воронежский областной суд завершил судебный процесс, признав геноцидом злодеяния немецко-фашистских оккупантов по отношению к мирным жителям Воронежской области в период Великой Отечественной войны.
Судебный процесс проходил по иску Воронежской облпрокуратуры, который появился после обращения депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова. Запрос депутата поддержала Генеральная прокуратура РФ.
Признание действий фашистских захватчиков геноцидом стало возможным благодаря реализации общественно-патриотического проекта «Подвиг народа», в рамках которого была проведена кропотливая работа в архивах по установлению фактов и обстоятельств злодейств нацистов, по выявлению мест захоронений. Проект реализуется депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым, историком и краеведом Николаем Сапелкиным, Воронежским и Белгородским обкомами КПРФ, комсомольцами, представителями общественности.
Встречи команды проекта с патриотической общественностью Хохольского, Нижнедевицкого, Россошанского и других районов, находившихся в оккупации, позволили привлечь к поисковой работе историков, краеведов, музейных работников, студентов и даже школьников. Местные райкомы, Воронежский обком КПРФ объединили всех желающих принять участие в этой работе.
«После нападения нацистской Германии на СССР у советского народа был только один выбор – Победа. Она была одержана ценой беспримерного героизма», – отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, поддержавший проект «Подвиг народа».
При работе с архивами участники проекта обнаружили свидетельства такого беспримерного героизма мирного населения, оказавшего жесткое сопротивление врагу. Во время оккупации в 1942-1943 годах области был причинен ущерб в размере более 11,7 трлн рублей. От рук захватчиков погибло 198 тысяч человек.
«Изучая семейные архивы, материалы местных музеев, встречаясь с ветеранами и «детьми войны», участники нашего проекта подняли абсолютно неизученный до этого пласт истории Великой Отечественной. Школьники, студенты прислали на наш творческий конкурс работы, в которых рассказывали о подвигах своих прабабушек и прадедушек, жителей их городов и деревень. Считаю вовлечение молодежи в поисковую работу одним из главных результатов проекта. Эти ребята уже не поверят фальсификаторам нашей истории», – считает Сергей Гаврилов.
В сентябре 2021 года благодаря проекту «Подвиг народа» был установлен мемориал, посвященный подвигу мирного жителя, оказавшего сопротивление оккупантам. Простой сельский житель вязноватовец Яков Доровских в одиночку уничтожил полк фашистов, повторив подвиг Ивана Сусанина.
На открытии памятной стелы, высадке Аллеи памяти Сергей Гаврилов и первый секретарь Воронежского Обкома КПРФ Андрей Рогатнев поблагодарили всех, кто принимал участие в архивных исследованиях, в самом строительстве мемориала, в организации торжеств.
В ноябре 2022 года состоялось открытие мемориала жертвам нацистских захватчиков в селе Урыв Острогожского района. Во время оккупации в селе зверски было уничтожено больше 100 человек, самому младшему было всего 2 года.
В конце 2022 года депутат Сергей Гаврилов обратился в Генеральную Прокуратуру РФ. Парламентарий инициировал процесс признания геноцидом народов СССР действия нацистов на территории Воронежской области в годы Великой Отечественной войны. Воронежский областной суд завершил судебный процесс, приняв поистине историческое решение. Судом было изучено 19 томов доказательств и дисков с видеоматериалами, заслушаны показания свидетелей – жертв оккупантов, экспертов, поисковиков.
«Это наша общая серьезная победа. Это крайне важно с точки зрения воспитания патриотизма у молодого поколения. Официальное признание факта геноцида — основание для привлечения политических наследников оккупантов к ответственности. Работа над проектом "Подвиг народа" будет продолжена. Необходимо увековечить память всех советских людей, сопротивлявшихся оккупантам. Это наш, потомков, долг перед героическим поколением победителей», – заключил Гаврилов.
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