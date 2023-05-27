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Депутат Гаврилов: признание факта геноцида жителей оккупированной Воронежской области в ВОВ — наша общая победа

Общество
Депутат Гаврилов: признание факта геноцида жителей оккупированной Воронежской области в ВОВ — наша общая победа

24 мая Воронежский областной суд завершил судебный процесс, признав геноцидом злодеяния немецко-фашистских оккупантов по отношению к мирным жителям Воронежской области в период Великой Отечественной войны.

Судебный процесс проходил по иску Воронежской облпрокуратуры, который появился после обращения депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова. Запрос депутата поддержала Генеральная прокуратура РФ.

Депутат Гаврилов: признание факта геноцида жителей оккупированной Воронежской области в ВОВ — наша общая победа

Признание действий фашистских захватчиков геноцидом стало возможным благодаря реализации общественно-патриотического проекта «Подвиг народа», в рамках которого была проведена кропотливая работа в архивах по установлению фактов и обстоятельств злодейств нацистов, по выявлению мест захоронений. Проект реализуется депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым, историком и краеведом Николаем Сапелкиным, Воронежским и Белгородским обкомами КПРФ, комсомольцами, представителями общественности.

Встречи команды проекта с патриотической общественностью Хохольского, Нижнедевицкого, Россошанского и других районов, находившихся в оккупации, позволили привлечь к поисковой работе историков, краеведов, музейных работников, студентов и даже школьников. Местные райкомы, Воронежский обком КПРФ объединили всех желающих принять участие в этой работе.

«После нападения нацистской Германии на СССР у советского народа был только один выбор – Победа. Она была одержана ценой беспримерного героизма», – отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, поддержавший проект «Подвиг народа».
Депутат Гаврилов: признание факта геноцида жителей оккупированной Воронежской области в ВОВ — наша общая победа

При работе с архивами участники проекта обнаружили свидетельства такого беспримерного героизма мирного населения, оказавшего жесткое сопротивление врагу. Во время оккупации в 1942-1943 годах области был причинен ущерб в размере более 11,7 трлн рублей. От рук захватчиков погибло 198 тысяч человек.

«Изучая семейные архивы, материалы местных музеев, встречаясь с ветеранами и «детьми войны», участники нашего проекта подняли абсолютно неизученный до этого пласт истории Великой Отечественной. Школьники, студенты прислали на наш творческий конкурс работы, в которых рассказывали о подвигах своих прабабушек и прадедушек, жителей их городов и деревень. Считаю вовлечение молодежи в поисковую работу одним из главных результатов проекта. Эти ребята уже не поверят фальсификаторам нашей истории», – считает Сергей Гаврилов.

В сентябре 2021 года благодаря проекту «Подвиг народа» был установлен мемориал, посвященный подвигу мирного жителя, оказавшего сопротивление оккупантам. Простой сельский житель вязноватовец Яков Доровских в одиночку уничтожил полк фашистов, повторив подвиг Ивана Сусанина.

На открытии памятной стелы, высадке Аллеи памяти Сергей Гаврилов и первый секретарь Воронежского Обкома КПРФ Андрей Рогатнев поблагодарили всех, кто принимал участие в архивных исследованиях, в самом строительстве мемориала, в организации торжеств.

В ноябре 2022 года состоялось открытие мемориала жертвам нацистских захватчиков в селе Урыв Острогожского района. Во время оккупации в селе зверски было уничтожено больше 100 человек, самому младшему было всего 2 года.

В конце 2022 года депутат Сергей Гаврилов обратился в Генеральную Прокуратуру РФ. Парламентарий инициировал процесс признания геноцидом народов СССР действия нацистов на территории Воронежской области в годы Великой Отечественной войны. Воронежский областной суд завершил судебный процесс, приняв поистине историческое решение. Судом было изучено 19 томов доказательств и дисков с видеоматериалами, заслушаны показания свидетелей – жертв оккупантов, экспертов, поисковиков.

«Это наша общая серьезная победа. Это крайне важно с точки зрения воспитания патриотизма у молодого поколения. Официальное признание факта геноцида — основание для привлечения политических наследников оккупантов к ответственности. Работа над проектом "Подвиг народа" будет продолжена. Необходимо увековечить память всех советских людей, сопротивлявшихся оккупантам. Это наш, потомков, долг перед героическим поколением победителей», – заключил Гаврилов.

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