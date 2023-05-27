Папа Римский Франциск возобновил проведение аудиенций после болезни

Папа Римский Франциск возобновил проведение аудиенций, ранее прерванное из-за ухудшения здоровья понтифика. Об этом говорится в материале агентства ANSA.
Накануне глава католической церкви был вынужден отменить запланированные встречи в связи с недомоганием. Как стало известно, у него поднялась температура.
Однако уже в субботу, 27 мая, папа Римский принял участие в конференции в Апостольском дворце. Мероприятие организовали сотрудники журнала «Католическая цивилизация» и Джорджтаунского университета.
Помимо прочего беседа была посвящена творчеству мировых писателей. Как отметил понтифик, его любимыми авторами являются Федор Достоевский и Данте Алигьери.
В начале мая на приеме у главы Ватикана побывал президент Украины Владимир Зеленский. Разговор длился около 40 минут.