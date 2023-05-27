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Чемпионов мира по боксу из Дагестана Атаева и Гаджимагомедова наградили орденами Почета

Спорт
Чемпионов мира по боксу из Дагестана Атаева и Гаджимагомедова наградили орденами Почета

Дагестанских боксеров Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова, которые выиграли чемпионат мира 2023 года, наградили орденами почета Республики Дагестан III степени, сообщает пресс-служба главы региона Сергея Меликова.

Турнир проходил в Ташкенте, где Атаев и Гаджимагомедов выиграли золотые медали. Шарабутдин соревновался в весовой категории до 86 килограмм, Муслим — до 92 кг.

Меликов отметил, что боксеры прошли нелегкий путь для достижения таких результатов.

«Когда смотришь бой, понимаешь, через какую психологическую нагрузку, давление, боль и травмы чемпионы приходят к медалям и поясам», — отметил глава Дагестана.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Ташкенте.
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