В Чувашии осудили группу мужчин, которые под видом невест обманывали женихов из Китая

В Чебоксарах Чувашской Республики суд признал виновными четверых мужчин, которые обманывали китайских женихов, притворяясь невестами. Их приговорили к лишению свободы сроком от трех лет четырех месяцев до 4,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
В 2021 году правоохранители обнаружили в арендованной фигурантами квартире «колл-центр» для обмана иностранных граждан, которые мечтали познакомиться с российскими женщинами.
Были изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались для хищения денег путем обмана. Обвиняемые общались с иностранцами от имени невест, давали согласие на заключение брака, получали от потерпевших крупные суммы для покрытия расходов, а затем прекращали общение с женихами.
Оперативники обнаружили в изъятой технике адреса электронной почты трех жителей Уханя, Синина и Гуаньчжоу КНР в возрасте от 42 до 56 лет. Ущерб пострадавшим составил 3,5 миллиона рублей. Жертв мошенников опрашивали с помощью интернета.
Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, ущерб злоумышленники обязаны будут возместить в полном объеме.
Ранее петербурженка обнаружила пропажу 8,5 млн рублей со своего счета спустя четыре года после того, как ее обокрала мошенница.