В Чувашии осудили группу мужчин, которые под видом невест обманывали женихов из Китая

Были изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались для хищения денег путем обмана. Обвиняемые общались с иностранцами от имени невест, давали согласие на заключение брака, получали от потерпевших крупные суммы для покрытия расходов, а затем прекращали общение с женихами.