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Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя

Происшествия
Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя

Труп неизвестного мужчины выловили из реки в Москве недалеко от храма Христа Спасителя. Проводится расследование, сообщает прокуратура города.

По данным профильных органов, причина смерти неизвестна. Ее определят после судебно-медицинской экспертизы.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего...», — подчеркнули в организации.

Ранее в Ленинградской области нашли тело 58-летней женщины. Она была завернута в полиэтилен. Правоохранители заинтересовались ситуацией после жалобы соседа на подозрительный запах, который распространялся по парадной многоквартирного дома. В результате полиции удалось задержать подозреваемую в убийстве женщины.
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