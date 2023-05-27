Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя

Труп неизвестного мужчины выловили из реки в Москве недалеко от храма Христа Спасителя. Проводится расследование, сообщает прокуратура города.
По данным профильных органов, причина смерти неизвестна. Ее определят после судебно-медицинской экспертизы.
«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего...», — подчеркнули в организации.
Ранее в Ленинградской области нашли тело 58-летней женщины. Она была завернута в полиэтилен. Правоохранители заинтересовались ситуацией после жалобы соседа на подозрительный запах, который распространялся по парадной многоквартирного дома. В результате полиции удалось задержать подозреваемую в убийстве женщины.