В Германии началось обучение украинских военных управлению танками Abrams

Украинские военные приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии. Об этом сообщило издание The New York Times.
По данным NYT, первые 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военнослужащих начали обучаться обслуживанию американских танков.
«Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — сообщило NYT.
Ранее американские танки Abrams прибыли в Германию для обучения солдат ВСУ. Подготовка украинских военных пройдет в городе Графенвер и продлится 2,5 месяца.