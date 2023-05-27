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В Германии началось обучение украинских военных управлению танками Abrams

Политика
В Германии началось обучение украинских военных управлению танками Abrams

Украинские военные приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии. Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным NYT, первые 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военнослужащих начали обучаться обслуживанию американских танков.

«Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — сообщило NYT.

Ранее американские танки Abrams прибыли в Германию для обучения солдат ВСУ. Подготовка украинских военных пройдет в городе Графенвер и продлится 2,5 месяца.
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