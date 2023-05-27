Афины выступили против включения греческих компаний в 11-й пакет санкций ЕС

Греция хочет, чтобы Евросоюз убрал из своего списка санкций против России ряд греческих компаний. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Афины выступает против ограничительных мер Брюсселя в отношении греческого бизнеса. В Греции хотят, чтобы их убрали из списка прежде, чем 11-й пакет санкций ЕС будет одобрен.
Ранее Politico раскрыло планы Евросоюза на готовящийся пакет антироссийских санкций, который должен стать 11-м на счету ЕС. На данный момент Брюссель выступает против того, чтобы вводить санкции на импорт газа по российским газопроводам.